С донской компании «ДВ-Агро» кредиторы требуют 25 млн рублей

В отношении сельскохозяйственного предприятия из Азовского района ООО «ДВ-Агро» введена процедура наблюдения. О своих требованиях к компании на 25 млн руб. заявили два кредитора. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.