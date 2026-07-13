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«Держали в напряжении хозяев»: Дмитрий Парфенов о поражении «Ротора» в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Ротора» прокомментировал поражение в первом матче сезона.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский «Ротор» возвращается из Нижнего Новгорода без очков. В матче первого тура волгоградцы проиграли хозяевам поля. Матч закончился со счетом 4:2, победу праздновал «Нижний Новгород». Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов прокомментировал первое поражение в сезоне.

— Конечно, этот пенальти в раздевалку неприятно получать. Четвертый мяч — это наши ошибки, которые мы разберем. Неприятно, потому что мы держали в напряжении хозяев. Хочу похвалить ребят, что в непростой ситуации вернулись в игру.

Напомним, «Ротор», уступая со счетом 2:0, смог отыграться и сравнять счет, оба гола забил новичок сине-голубых Эмерсон. С подачи Артема Симоняна защитник волгоградцев оформил дубль в первой же игре за новый клуб. Но потом волгоградцы пропустили третий гол в раздевалку и ушли на перерыв, проигрывая хозяевам. Четвертый гол «Нижний Новгород» забил во второй тайме.

Следующий матч волгоградцы проведут дома, на «Волгоград Арене». В понедельник, 20 июля «Ротор» принимает «СКА-Хабаровск».