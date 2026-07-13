«Держали в напряжении хозяев»: Дмитрий Парфенов о поражении «Ротора» в Нижнем Новгороде

Напомним, «Ротор», уступая со счетом 2:0, смог отыграться и сравнять счет, оба гола забил новичок сине-голубых Эмерсон. С подачи Артема Симоняна защитник волгоградцев оформил дубль в первой же игре за новый клуб. Но потом волгоградцы пропустили третий гол в раздевалку и ушли на перерыв, проигрывая хозяевам. Четвертый гол «Нижний Новгород» забил во второй тайме.