Богучанский алюминиевый завод — один из лидеров отраслевого конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности»

В преддверии профессионального праздника — Дня металлурга — в Москве подвели итоги XXIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». В номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора» по результатам работы за 2025 год победителями признаны шесть предприятий. Первое место в списке занял Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ). Коллективный договор регулирует отношения между работодателем и сотрудниками. Он гарантирует работникам льготы и социальные гарантии сверх тех, что установлены трудовым законодательством РФ. На БоАЗе действует трехлетнее соглашение между руководством и профсоюзной организацией. Генеральный директор предприятия Андрей Картавцев подчеркнул, что этот документ создает прочную основу для социальной стабильности коллектива. Мы выполняем все обязательства перед коллективом: организуем трансфер из поселка, субсидируем питание и обеспечиваем доплаты специалистам, ответственным за охрану труда. Наши сотрудники получают льготные путевки в санатории, а их дети отдыхают в лагерях. Благополучие работников — это основа для устойчивого развития предприятия. И руководство завода будет продолжать делать все возможное для укрепления социального партнерства и создания максимально комфортных условий труда, — отметил гендиректор предприятия Андрей Картавцев. [caption id= «attachment_371191» align= «alignnone» width= «1280»] Микрорайон металлургов в поселке Таежный. Фото: пресс-служба БоАЗ[/caption] Победа на отраслевом конкурсе — результат системной работы, считает председатель профсоюзной организации Сергей Кудряшов. По его словам, завод уделяет особое внимание досугу заводчан: проводятся спортивные турниры и творческие конкурсы, а также семейные эстафеты. Для сотрудников оборудован спортзал. Кроме того, действует программа материальной помощи при вступлении в брак, рождении детей или необходимости дорогостоящего лечения. Поддержку оказывают как профсоюзный комитет, так и работодатель. [caption id= «attachment_371193» align= «alignnone» width= «1280»] Кубок БоАЗ по хоккею. Фото: пресс-служба БоАЗ[/caption] Общими усилиями с администрацией завода нам удается быстрее решать возникающие вопросы и эффективно развивать командный дух, — подчеркнул Сергей Кудряшов.