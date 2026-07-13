36 партий опасной мясной продукции изъяли из оборота в Нижегородской области

1015 проб мясной продукции исследовано по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, на наличие антибиотиков и ГМО, радиоактивные вещества в рамках мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», за 6 месяцев. Об этом сообщает управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,4%, по физико-химическим показателям — 2%. ГМО, радиоактивных веществ, антибиотиков в исследованных образцах не обнаружено.
Из оборота изъято 36 партий мясной продукции весом 307,48 кг. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Ранее мясо с антибиотиком выявил Россельхознадзор на нижегородском предприятии.