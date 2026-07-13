Мурашко назвал медицину одним из самых высокотехнологичных направлений

«Мы их готовим уже на пять лет вперед с теми знаниями, умениями, науками, которые уже сегодня начинают приходить в систему здравоохранения — это и IT-технологии, это и цифровизация, это и искусственный интеллект, это и формирование больших баз данных, умение работать с этими большими базами данных», — заключил Глыбочко.