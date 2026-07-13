Мурашко назвал медицину одним из самых высокотехнологичных направлений

БАКУ, 13 июл — РИА Новости. Медицина является одним из самых высокотехнологичных направлений в мире, поэтому выпускники медвузов должны владеть самыми современными знаниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Торжественная церемония вручения дипломов студентам Бакинского филиала Сеченовского университета прошла в понедельник в Азербайджане. Ее посетили глава Минздрава РФ и ректор вуза Петр Глыбочко.
«Медицина сегодня — одно из самых высокотехнологичных направлений в целом мире, которое абсорбирует в себя массу знаний и в области генетики, и материаловедения, и робототехники, искусственного интеллекта и массы всего того, что сегодня современное существует в мире. Конечно же, в первую очередь, приходит на службу здоровья человека», — сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что выпускники должны владеть самыми современными знаниями, быть способными самостоятельно повышать свою квалификацию и совместно с коллегами. «Потому что в медицине нужно учиться всю жизнь», — отметил министр.
Ректор Сеченовского университета добавил, что у вуза есть хорошая материально-техническая база, а также возможность готовить специалистов будущего.
«Мы их готовим уже на пять лет вперед с теми знаниями, умениями, науками, которые уже сегодня начинают приходить в систему здравоохранения — это и IT-технологии, это и цифровизация, это и искусственный интеллект, это и формирование больших баз данных, умение работать с этими большими базами данных», — заключил Глыбочко.