Состоялся матч между командами «Легенды футбола» и «Сборная Дзержинска»

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сказал о том, что Дзержинск сегодня задает высокую планку в развитии спортивной инфраструктуры. Уникальный для страны проект по строительству мини-футбольных полей для самых маленьких, который мы реализуем с 2024 года, охватил уже более 20 детских садов нашего города. И работа будет продолжена. Интерес к этой практике со стороны Российского футбольного союза подтверждает, что мы движемся в верном направлении. При этом важно, что проект не только массовый, но и инклюзивный: вместе с полями мы устанавливаем тренажёры для детей с ОВЗ. Высокую оценку проекту дал и глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, назвав Дзержинск столицей российского параспорта. При этом наша цель — не воспитать чемпиона, а привить детям понимание, что спорт и активное движение — это норма жизни. Футбол в Дзержинске любят с самого детства. В детских садах открываются новые мини-футбольные поля, строятся школьные стадионы, и, пожалуй, нет сильнее эмоций, чем болеть за родной «Химик». Футбол — это наша общая история и гордость.