Состоялся матч между командами «Легенды футбола» и «Сборная Дзержинска»

На дзержинском стадионе «Химик» состоялся товарищеский матч между командами «Легенды футбола» и «Сборная Дзержинска». На поле вышли звезды отечественного футбола: Дмитрий Сычев, Алексей Прудников, Эльвира Тодуа, футбольный блогер Фил Лопаткин, а также тренер «Химика» Андрей Блажко. Состав «Легенд футбола» усилил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и мэр Дзержинска Михаил Клинков. Честь города отстаивали сотрудники АО «СИБУР-Нефтехим» во главе с главным инженером Антоном Пугачевым.
Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился впечатлениями от игры в своих социальных сетях:
"Давно не играл я в футбол. А в составе такой команды не играл никогда в жизни. Незабываемый матч!
Борьба с первых минут носила принципиальный характер: никаких скидок на статус соперников. Звездные гости демонстрировали филигранную технику, а дзержинцы отвечали самоотдачей и прессингом. Результат встречи — 6:4 в пользу «Легенд футбола», но счет в таких матчах не главное. Главное — атмосфера единства, где профессионализм мастеров переплетается с искренней любовью к футболу.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сказал о том, что Дзержинск сегодня задает высокую планку в развитии спортивной инфраструктуры. Уникальный для страны проект по строительству мини-футбольных полей для самых маленьких, который мы реализуем с 2024 года, охватил уже более 20 детских садов нашего города. И работа будет продолжена. Интерес к этой практике со стороны Российского футбольного союза подтверждает, что мы движемся в верном направлении. При этом важно, что проект не только массовый, но и инклюзивный: вместе с полями мы устанавливаем тренажёры для детей с ОВЗ. Высокую оценку проекту дал и глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, назвав Дзержинск столицей российского параспорта. При этом наша цель — не воспитать чемпиона, а привить детям понимание, что спорт и активное движение — это норма жизни. Футбол в Дзержинске любят с самого детства. В детских садах открываются новые мини-футбольные поля, строятся школьные стадионы, и, пожалуй, нет сильнее эмоций, чем болеть за родной «Химик». Футбол — это наша общая история и гордость.
Матч прошел в рамках фестиваля «СИБУР. Фестиваль футбола», который Российский футбольный союз проводит на территории Нижегородской области при поддержке администрации Дзержинска".