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В двух районах Башкирии откроют пансионаты для пожилых

В Кушнаренковском и Кугарчинском районах республики в рамках государственно-частного партнерства откроются пансионаты для пожилых на 127 мест, сообщила на оперативном совещании правительства министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.

Источник: Башинформ

В сентябре откроется шестой пансионат на 70 мест в Кушнаренковском районе, также в работе — проект на 55 мест в Кугарчинском районе, отметила глава ведомства.

В республике в настоящее время функционируют 5 частных пансионатов, открытых в рамках концессионных соглашений. Также услуги пожилым и инвалидам оказывают 15 домов социального обслуживания психоневрологического типа, 4 дома социального обслуживания общего типа, республиканский геронтологический центр «Именлек», республиканский комплексный центр социальной адаптации «Переправа».

Социальную помощь в Башкирии получают более 53 тысяч человек. Из них 29,7 тыс. нуждающимся помощь оказывается на дому, 9,5 тыс. человек проживают в домах-интернатах, психоневрологических интернатах и центрах для детей-сирот. Полустационарную форму обслуживания получают 14,6 тыс. человек.