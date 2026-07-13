В двух районах Башкирии откроют пансионаты для пожилых

Социальную помощь в Башкирии получают более 53 тысяч человек. Из них 29,7 тыс. нуждающимся помощь оказывается на дому, 9,5 тыс. человек проживают в домах-интернатах, психоневрологических интернатах и центрах для детей-сирот. Полустационарную форму обслуживания получают 14,6 тыс. человек.