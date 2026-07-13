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МЧС предупредило о высоком риске пожаров в Волгоградской области 13 и 14 июля

Волгоград и Волжский попали в зону риска из-за погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области объявили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Пятый, самый высокий класс опасности будет действовать днем 13 июля и весь день 14 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В зону риска попали несколько районов области. Это северо-западные территории — Серафимовичский и Кумылженский районы. Также северо-восточные — северная часть Палласовского, Николаевский, Старополтавский и Быковский районы. Кроме того, чрезвычайная пожароопасность ожидается во всех юго-восточных районах области. В список также включили Волгоград и Волжский.

Жителей просят быть предельно осторожными с огнем. При чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01» или «101» — пожарная охрана, «112» — служба спасения. Телефон доверия ГУ МЧС по Волгоградской области: 8 (8442) 32−61−76.

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