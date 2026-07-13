Красноярский край объединил 78 регионов на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь»

«Год назад во время рабочих поездок по регионам мы выявили системную проблему: предприниматели, как правило, обладают лишь одной сильной компетенцией — либо производственной, либо сбытовой. Именно поэтому программа “Креативный код. Россия” направлена на развитие всех трех ключевых компетенций: создание продукта, организацию производства и эффективные продажи. Мы делаем это через передачу знаний. Первый трек — открытые эфиры, участвовать может любой желающий. За два эфира мы получили более миллиона просмотров, что говорит о высоком интересе к теме. Для тех, кто хочет погрузиться глубже, работает специальная платформа с углубленными образовательными курсами: каждый участник вместе с менторами разрабатывает индивидуальный план изменений для своей компании и защищает его перед экспертами. Лучшие 100 компаний приедут в Санкт-Петербург на форум “Креативный код. Россия” в Таврическом дворце, где смогут найти партнеров для новых проектов и коллабораций», — рассказала советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.