Красноярский край объединил 78 регионов на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» на Енисее завершился Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь». Он объединил представителей органов власти, институтов развития, деловых объединений и инфраструктуры поддержки предпринимательства из 78 субъектов страны.
За два дня площадки форума посетили порядка 600 человек. Суммарный охват трансляций с участием спикеров и представителей региональных команд превысил 4 млн просмотров.
Форум провели в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной темой стало развитие креативных индустрий, основанных на интеллектуальной собственности, региональной идентичности и современных предпринимательских моделях.
На форуме также обсудили практические инструменты поддержки бизнеса — от партнёрских программ до кооперации с крупными заказчиками. По словам министра промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников, в регионе эта работа уже даёт результаты:
«В крае мы последовательно развиваем кооперационные связи в рамках дней крупных компаний. Результаты очевидны: за последние два года объём закупок у местных производителей вырос на 66,9%, а число краевых поставщиков увеличилось до 3742 компаний. Ключевую роль здесь играют наши флагманы — “Полюс”, “Норникель”, СГК и “Красмаш”. Они не просто формируют спрос, но и задают высокую планку качества, что стимулирует малый и средний бизнес расти, выходить на новые стандарты, вкладываться в развитие. Это и есть та самая здоровая конкуренция, которая двигает экономику вперёд».
Участники обсудили развитие партнерских программ, расширение сотрудничества с крупными предприятиями и цифровыми платформами, доступ предпринимателей к заказам и финансовым инструментам. Региональные команды также представили практики, которые помогают малому и среднему бизнесу выходить на новые рынки.
«Форум “Мой бизнес. Лагерь” проводится с 2022 года и уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для выработки практических решений. Инициативы, сформированные по итогам мероприятий, лягут в основу мер оперативного реагирования на вызовы времени и создания условий для устойчивого роста малого и среднего бизнеса в стране», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Креативный код экономики: синергия возможностей». Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития МСП и деловых объединений рассмотрели креативные индустрии как одну из новых точек экономического роста.
«Выбор региона для нашей сегодняшней дискуссии и встречи абсолютно не случаен. Красноярск обладает уникальным географическим, этническим и культурным потенциалом. В креативной экономике у вас уже есть яркие, успешные примеры реализованных проектов. Это одна из возможностей и новых точек роста экономики в целом и региона в частности», — подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Особое внимание уделили возможностям регионов развивать новые отрасли без прямой зависимости от сырьевой базы. На пленарной сессии обсудили региональные бренды, интеллектуальную собственность, креативное предпринимательство и продвижение местных производителей.
«Фокусом этого года был выбран креативный бизнес, работа по поддержке предпринимательства именно в этой сфере. Для многих пока это новое направление, но именно за ним будущее многих региональных стратегий. Это возможность развиваться без сырьевой базы, за счет интеллектуальной собственности», — отметила заместитель руководителя Администрации Губернатора Красноярского края Юлия Филатова.
Отдельный блок посвятили Национальной программе «Креативный код. Россия». Проект объединяет открытые эфиры, образовательные курсы и индивидуальную работу предпринимателей с менторами.
«Год назад во время рабочих поездок по регионам мы выявили системную проблему: предприниматели, как правило, обладают лишь одной сильной компетенцией — либо производственной, либо сбытовой. Именно поэтому программа “Креативный код. Россия” направлена на развитие всех трех ключевых компетенций: создание продукта, организацию производства и эффективные продажи. Мы делаем это через передачу знаний. Первый трек — открытые эфиры, участвовать может любой желающий. За два эфира мы получили более миллиона просмотров, что говорит о высоком интересе к теме. Для тех, кто хочет погрузиться глубже, работает специальная платформа с углубленными образовательными курсами: каждый участник вместе с менторами разрабатывает индивидуальный план изменений для своей компании и защищает его перед экспертами. Лучшие 100 компаний приедут в Санкт-Петербург на форум “Креативный код. Россия” в Таврическом дворце, где смогут найти партнеров для новых проектов и коллабораций», — рассказала советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.
Для предпринимателей работал открытый образовательный трек. В первый день эксперты провели лекции по психологии управленческого выбора, развитию стартапов в модной индустрии, маркировке товаров и масштабированию бизнеса через коллаборации.
Параллельно специалисты инфраструктуры поддержки МСП обменивались опытом внедрения региональных практик и обсуждали новые партнерские программы. Во второй день участники прошли практикумы по работе с маркетплейсами, познакомились с рейтингом «Индекс дела» и отработали навыки деловой коммуникации.
Итогами форума стали обмен региональными практиками, формирование новых партнерских решений и расширение взаимодействия предпринимателей с институтами развития и крупными заказчиками. Охват трансляций подтвердил общероссийский интерес к практическим инструментам поддержки бизнеса и развитию креативной экономики.
Организаторами выступили Министерство экономического развития России и центр «Мой бизнес» Красноярского края при поддержке Правительства региона. Оператор форума — Национальное агентство «Мой бизнес».