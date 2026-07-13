Гражданину США вынесли приговор в Нижнем Новгороде за мошенничество

Так, под видом оформления документов для переезда в США он похитил у брата своей супруги свыше 4,2 миллиона рублей. Ещё более 2 миллионов рублей он получил от других потерпевших, пообещав приобрести и доставить из Америки автомобиль по сниженной цене.