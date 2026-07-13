Гражданину США вынесли приговор в Нижнем Новгороде за мошенничество

В Нижнем Новгороде суд вынес решение по делу о крупном мошенничестве — на скамье подсудимых оказался гражданин США, находившийся в России незаконно. Приговор огласил Нижегородский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина обвинялся в пяти эпизодах мошенничества: в четырёх случаях речь шла о хищении в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), в одном — в особо крупном (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что в 2022 году фигурант обманом выманил деньги у родственников и знакомых.
Так, под видом оформления документов для переезда в США он похитил у брата своей супруги свыше 4,2 миллиона рублей. Ещё более 2 миллионов рублей он получил от других потерпевших, пообещав приобрести и доставить из Америки автомобиль по сниженной цене.
Подсудимый не согласился с предъявленными обвинениями и вину не признал. Тем не менее 7 июля 2026 года суд признал его виновным и назначил наказание — 8 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски пострадавших.
На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее 9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец.