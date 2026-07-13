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Uma2rman не планирует менять название группы из-за закона против англицизмов

По словам Владимира Кристовского, наименование группы можно просто написать русскими буквами.

Нижегородская группа Uma2rman не планирует менять свое название из-за закона, предусматривающего использование кириллицы вместо иностранных наименований. По словам лидера коллектива Владимира Кристовского на VK Fest, наименование группы можно просто написать русскими буквами, сообщает NewsNN.

«Мы просто название Uma2rman можем по-русски написать. Это же обычное русское слово. Древнее русское слово», — с юмором отметил Владимир Кристовский.

При этом братья Сергей и Владимир Кристовские ранее уже шутили на тему возможного переименования коллектива. Несколько лет назад они рассказывали, что в рамках импортозамещения готовы назвать группу «Людмилой Гурченко». По словам музыкантов, этот вариант они придумали заранее как «запасной».

Напомним, что в этом году Нижний Новгород впервые стал одной из площадок проведения VK Fest. Фестиваль прошел 11 июля. На сцене выступили Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», Nansi & Sidorov, Ольга Бузова, t.A.T.u., Элджей и другие.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите русского языка, который ограничивает использование англицизмов в публичном пространстве. Согласно документу, вывески, указатели, реклама и другая информация для потребителей должны быть на русском языке, а иностранные слова допускаются только как дополнение к русскому тексту. При этом зарегистрированные товарные знаки и названия брендов закон менять не обязывает.