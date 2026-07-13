Uma2rman не планирует менять название группы из-за закона против англицизмов

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите русского языка, который ограничивает использование англицизмов в публичном пространстве. Согласно документу, вывески, указатели, реклама и другая информация для потребителей должны быть на русском языке, а иностранные слова допускаются только как дополнение к русскому тексту. При этом зарегистрированные товарные знаки и названия брендов закон менять не обязывает.