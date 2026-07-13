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Под Волгоградом внедорожник опрокинулся в кювет, пострадала девочка

В Волгоградской области в ДТП пострадали два пассажира, включая 11-летнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека, включая 11-летнюю девочку, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась 12 июля 2026 года около полудня. На 129-м километре трассы «Волгоград — Котельниково — Сальск» 50-летний водитель за рулем внедорожника «Грейт Волл» не справился с управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.

В результате происшествия травмы получили два пассажира. Среди них оказалась 11-летняя школьница. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.