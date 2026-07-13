Под Волгоградом внедорожник опрокинулся в кювет, пострадала девочка

В Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека, включая 11-летнюю девочку, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.
Авария случилась 12 июля 2026 года около полудня. На 129-м километре трассы «Волгоград — Котельниково — Сальск» 50-летний водитель за рулем внедорожника «Грейт Волл» не справился с управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.
В результате происшествия травмы получили два пассажира. Среди них оказалась 11-летняя школьница. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.