Под Волгоградом внедорожник опрокинулся в кювет, пострадала девочка

Авария случилась 12 июля 2026 года около полудня. На 129-м километре трассы «Волгоград — Котельниково — Сальск» 50-летний водитель за рулем внедорожника «Грейт Волл» не справился с управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.