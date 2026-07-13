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Определен возраст найденных в Приморье останков человека

Специалисты Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выяснили, что фрагменту челюсти около 12 тыс. лет.

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Благодаря анализу найденного год назад в Приморье фрагмента человеческой челюсти ученые выяснили, что человек появился на территории региона на 5,5 тыс. лет раньше, чем считалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

«Фрагмент челюсти обнаружили в прошлом году в ходе археологических раскопок пещеры Ханкайская-1. Ученые в прошлом году предположили, что возраст находки ориентировочно как у останков из пещеры Чертовы ворота — примерно 6,5 тыс. лет. Кости были в отличном состоянии, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату — около 12 000 лет. Сейчас ученые проводят палеогенетический анализ и ждут результаты после секвенирования ДНК Фактически эта находка сдвигает время появления человека на этих территориях на 5,5 тыс. лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Приморье костные останки попадаются очень редко, так как плохо сохраняются из-за особенностей климата и почв.