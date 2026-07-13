Определен возраст найденных в Приморье останков человека

«Фрагмент челюсти обнаружили в прошлом году в ходе археологических раскопок пещеры Ханкайская-1. Ученые в прошлом году предположили, что возраст находки ориентировочно как у останков из пещеры Чертовы ворота — примерно 6,5 тыс. лет. Кости были в отличном состоянии, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату — около 12 000 лет. Сейчас ученые проводят палеогенетический анализ и ждут результаты после секвенирования ДНК Фактически эта находка сдвигает время появления человека на этих территориях на 5,5 тыс. лет», — говорится в сообщении.