В Красноярске запустят бесплатные автобусы на День металлурга

18 июля на концерт в честь Дня металлурга, который пройдет на в Красноярске на острове Татышев, можно будет добраться на бесплатных автобусах. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на мэрию, что шаттлы запустят в 17:30.