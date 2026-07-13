Американец в Нижнем Новгороде получил восемь лет за обман родственников

Уточняется, что иностранец проживал в РФ незаконно. Согласно материалам дела, в 2022 году под предлогом оформления документов для выезда на постоянное место жительства в США он похитил у брата своей жены 4,27 млн руб. Еще 2 млн руб. он похитил у других потерпевших, пообещав доставить из США автомобиль по низкой цене.