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Американец в Нижнем Новгороде получил восемь лет за обман родственников

Гражданина США в Нижнем Новгороде приговорили к восьми годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами родственников и знакомых из России. Его судили по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в Нижегородском областном суде.

Источник: Коммерсантъ

Гражданина США в Нижнем Новгороде приговорили к восьми годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами родственников и знакомых из России. Его судили по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в Нижегородском областном суде.

Уточняется, что иностранец проживал в РФ незаконно. Согласно материалам дела, в 2022 году под предлогом оформления документов для выезда на постоянное место жительства в США он похитил у брата своей жены 4,27 млн руб. Еще 2 млн руб. он похитил у других потерпевших, пообещав доставить из США автомобиль по низкой цене.

Подсудимый вину не признал. Гражданские иски потерпевших Нижегородский районный суд удовлетворил в полном объеме. Приговор в законную силу пока не вступил.

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