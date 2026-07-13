Нижегородский завод начал использовать автономные транспортные модули

На новом участке уже ведется сборка редукторов. На очереди — перенос сварочных и сборочных операций, работу которых обеспечат автоматизированные транспортные модули (АТМ). В отличие от роботов-транспортеров, на заводе мостов и агрегатов беспилотные тягачи с деталями перемещаются от оператора к оператору, которые ведут сборочный процесс непосредственно на борту АТМ.