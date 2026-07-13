Нижегородский завод начал использовать автономные транспортные модули

Завод мостов и агрегатов в Нижнем Новгороде начал собирать мосты для автомобилей «Газель» с помощью автономных транспортных модулей. Инициатива отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На новом участке уже ведется сборка редукторов. На очереди — перенос сварочных и сборочных операций, работу которых обеспечат автоматизированные транспортные модули (АТМ). В отличие от роботов-транспортеров, на заводе мостов и агрегатов беспилотные тягачи с деталями перемещаются от оператора к оператору, которые ведут сборочный процесс непосредственно на борту АТМ.
Впервые этот проект был реализован на участке сборки передней подвески «Газели NEXT», по такому же принципу будет организована работа на новом участке сборки задних мостов. Благодаря исключению лишних переходов и физически тяжелых перемещений деталей вручную производительность на участке, где работают АТМ, повысилась на 30%.
«Организовав по-новому выпуск нашего самого востребованного продукта — задних мостов для коммерческих автомобилей массой 4,6 тонны, мы значительно облегчим труд операторов. Кроме того, на высвобожденных площадях планируем создать современный кластер по механической обработке деталей», — подчеркнул директор завода мостов и агрегатов Михаил Зыков.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.