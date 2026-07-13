Дон оказался на 69 месте в рейтинге доступности жилья

Ростовская область оказалась на 69‑м месте в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Согласно исследованию «РИА Новости», семье из двух взрослых и ребёнка потребуется не менее 6,3 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью 5,9 млн рублей.
Расчёт строился исходя из медианной чистой зарплаты в регионе: учитывались средства, остающиеся у семьи после покрытия базовых потребностей. Предполагалось, что накопления размещаются на депозите по средней ставке федерального округа.
Быстрее всего накопить на жильё можно в Мурманской области — за 2,1 года (стоимость квартиры — 4,9 млн рублей). В числе лидеров также ХМАО‑Югра (2,1 года, 5,8 млн рублей) и Ненецкий автономный округ (2,2 года, 6,4 млн рублей).