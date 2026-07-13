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Дон оказался на 69 месте в рейтинге доступности жилья

Соответствующие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».

Ростовская область оказалась на 69‑м месте в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Согласно исследованию «РИА Новости», семье из двух взрослых и ребёнка потребуется не менее 6,3 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью 5,9 млн рублей.

Расчёт строился исходя из медианной чистой зарплаты в регионе: учитывались средства, остающиеся у семьи после покрытия базовых потребностей. Предполагалось, что накопления размещаются на депозите по средней ставке федерального округа.

Быстрее всего накопить на жильё можно в Мурманской области — за 2,1 года (стоимость квартиры — 4,9 млн рублей). В числе лидеров также ХМАО‑Югра (2,1 года, 5,8 млн рублей) и Ненецкий автономный округ (2,2 года, 6,4 млн рублей).

Наименее доступными по срокам накопления стали Республика Крым (13,5 лет, 10,6 млн рублей), Севастополь (13,1 лет, 10,9 млн рублей) и Республика Дагестан (12,1 лет, 5,6 млн рублей).

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