В Дзержинске прошла встреча легенд отечественного футбола с болельщиками

В рамках фестиваля «СИБУР. Фестиваль футбола», который Российский футбольный союз проводит в Дзержинске при поддержке администрации Дзержинска, прошла встреча легенд отечественного футбола с болельщиками, на который футболисты и поклонники игры поговорили в том числе и о семейных ценностях.
Погода внесла свои коррективы, но самые преданные болельщики пришли во Дворец культуры химиков, чтобы встретиться с кумирами. Хорошо, что среди пришедших было много детей и подростков.
Во встрече участвовали: бронзовый призёр Евро-2008, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, член «Клуба 100 российских бомбардиров» Дмитрий Сычёв и двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, победитель молодёжного чемпионата Европы, олимпийский чемпион Алексей Прудников.
Разговор получился тёплым, «семейным». Легендарные футболисты рассказали о той огромной роли, которую в их становлении сыграла семья. Например, Дмитрий Сычёв говорил о том, что главным примером для него всегда был отец, тоже футболист. Дисциплина, правильное питание, режим дня и система тренировок — основа его будущего успеха. Самым страшным наказанием в детстве было лишение тренировок за тройки в школе, но именно это стало прекрасной мотивацией. Дмитрий, кстати, владеет пятью иностранными языками. Это достойный пример спортивного характера и силы воли на пути к своей мечте.
Алексей Прудников рассказал, что всегда мечтал быть похожим на Льва Ивановича Яшина — и судьба подарила ему возможность встретиться с великим вратарём лично. В определённый период эталоном для него стал главный тренер сборной России Олег Иванович Романцев.
Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих соцсетях впечатлениями от встречи:"Наша встреча с легендами российского футбола во Дворце культуры химиков получилась удивительно камерной. И это неслучайно: Дзержинск — город с сильными традиционными семейными ценностями. Вместе с нашими гостями мы обсуждали спорт как профессиональную дисциплину и спорт как семейную философию.
Именно в семье закладывается фундамент будущего детей, и занятия спортом здесь играют огромную роль. Спорт — это активное движение, свобода и, самое главное, целеустремлённость. Это те качества, которые помогают каждому ребёнку и каждой семье достигать личных побед, и побед на благо нашего общего дома — Дзержинска.
Как подчеркнул Дмитрий Сычёв, всегда приятно встречаться с неравнодушными людьми, делиться опытом, особенно в вопросах развития детей и жизненного пути. «Главные вехи наших успехов служат для молодёжи мотивацией, доказательством того, что с помощью спорта можно вырасти хорошим, правильным человеком с верными ценностями и достичь высот», — подчеркнул Дмитрий Сычёв.
Завершилась встреча автограф-сессией Дмитрия Сычёва и Алексея Прудникова. В качестве подарка Дзержинску спортсмены передали футболку с автографами игроков сборной. В нашем спортивном комплексе «Парус» работает музей, посвящённый паралимпийскому спорту и спортивным достижениям защитников Отечества. Сейчас мы думаем над созданием полноценного музея спорта Дзержинска, где этот подарок займёт своё достойное место.
Благодарю организаторов фестиваля за эту встречу!".