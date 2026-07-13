В Дзержинске прошла встреча легенд отечественного футбола с болельщиками

Разговор получился тёплым, «семейным». Легендарные футболисты рассказали о той огромной роли, которую в их становлении сыграла семья. Например, Дмитрий Сычёв говорил о том, что главным примером для него всегда был отец, тоже футболист. Дисциплина, правильное питание, режим дня и система тренировок — основа его будущего успеха. Самым страшным наказанием в детстве было лишение тренировок за тройки в школе, но именно это стало прекрасной мотивацией. Дмитрий, кстати, владеет пятью иностранными языками. Это достойный пример спортивного характера и силы воли на пути к своей мечте.