В Красноярске подготовят проект реставрации типографии Кахановской за 13,6 млн рублей

Здание находится на проспекте Мира, 55. Это каменная двухэтажная постройка с цокольным этажом, построенная в 1910 году по проекту архитектора Соколовского. Общая площадь здания составляет почти 2 тыс. квадратных метров. По данным Госзакупки, подрядчику нужно обследовать здание, изучить архивные материалы, провести научные исследования, подготовить проектную, рабочую и сметную документацию.