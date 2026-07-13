В Красноярске подготовят проект реставрации типографии Кахановской за 13,6 млн рублей

В Красноярске нашли подрядчика для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Типография Кахановской. Модерн». Начальная цена контракта составляет 13,6 млн рублей.
Здание находится на проспекте Мира, 55. Это каменная двухэтажная постройка с цокольным этажом, построенная в 1910 году по проекту архитектора Соколовского. Общая площадь здания составляет почти 2 тыс. квадратных метров. По данным Госзакупки, подрядчику нужно обследовать здание, изучить архивные материалы, провести научные исследования, подготовить проектную, рабочую и сметную документацию.
В техзадании указано, что объект планируют приспособить для размещения краевого учреждения «КрасГЕО». Часть здания также передадут Музею геологии Центральной Сибири. Проектировщикам предстоит продумать будущие ремонтно-реставрационные работы, инженерные сети, пожарную безопасность, доступность для маломобильных посетителей, благоустройство территории, подъездные пути и парковочные места. Также в проекте должны предусмотреть архитектурную подсветку фасадов.
После подготовки документацию нужно будет согласовать с заказчиком, органом охраны объектов культурного наследия и пройти необходимые экспертизы.