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В России установили нормы просмотра телевизора для детей

Минпросвещения РФ установило рекомендуемое время просмотра телевизора для детей разного возраста.

Минпросвещения РФ установило рекомендуемое время просмотра телевизора для детей разного возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства.

Так, детям от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не больше 30 минут в день.

Для школьников от 8 до 10 лет норма составляет чуть выше, до одного часа.

Подросткам от 11 до 14 лет можно смотреть телевизор до двух часов в день.

Более взрослым детям, от 15 до 18 лет, рекомендованное время можно увеличить до трех часов.

В министерстве уточнили, что такие нормы нужны для сохранения здоровья детей и снижения нагрузки на зрение и нервную систему.

(Фото: magnific.com).