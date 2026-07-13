В России установили нормы просмотра телевизора для детей

Минпросвещения РФ установило рекомендуемое время просмотра телевизора для детей разного возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства.
Так, детям от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не больше 30 минут в день.
Для школьников от 8 до 10 лет норма составляет чуть выше, до одного часа.
Подросткам от 11 до 14 лет можно смотреть телевизор до двух часов в день.
Более взрослым детям, от 15 до 18 лет, рекомендованное время можно увеличить до трех часов.
В министерстве уточнили, что такие нормы нужны для сохранения здоровья детей и снижения нагрузки на зрение и нервную систему.
(Фото: magnific.com).