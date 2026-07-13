Фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском собрал 83 тысячи гостей

География участников впечатляет: от Дагестана до Сахалина, от Колумбии до Китая. На площадках фестиваля можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана и других стран. На Острове Отдыха установили более двух тысяч палаток.