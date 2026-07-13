Фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском собрал 83 тысячи гостей

В посёлке Шушенское с 9 по 12 июля прошёл 22-й международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». За четыре дня его посетили 83 тысячи человек, сообщает ТАСС.
В программу вошли более 400 мероприятий, включая семейные старты для самых маленьких.
География участников впечатляет: от Дагестана до Сахалина, от Колумбии до Китая. На площадках фестиваля можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана и других стран. На Острове Отдыха установили более двух тысяч палаток.
В конкурсной программе участвовали 43 финалиста из 16 регионов России. Лучшей среди вокалистов стала Туяра Алексеева из Якутии. Гран-при мастеровой премии «Мира» получил Марат Дамдын из Тувы, представивший национальные музыкальные инструменты.
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