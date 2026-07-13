В Москве более 6 тыс. выпускников колледжей получили оценку «отлично» на экзаменах

«Для нас важно, чтобы выпускники колледжей были готовы к реальной работе. Поэтому мы делаем ставку на практику — она занимает около 70% учебного времени. И конечно, мы проверяем их подготовку на демонстрационном экзамене. Эта форма аттестации существует уже почти десять лет. В этом году более 20 тысяч выпускников подтвердили свою квалификацию, из них свыше 6 тыс. сдали экзамен на отлично, а число хорошистов превысило 9,3 тыс», — сказала она.