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В Москве более 6 тыс. выпускников колледжей получили оценку «отлично» на экзаменах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 6 тыс. выпускников колледжей Москвы сдали демонстрационные экзамены на отлично, число хорошистов превысило 9,3 тыс. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Unseen Studio

«Для нас важно, чтобы выпускники колледжей были готовы к реальной работе. Поэтому мы делаем ставку на практику — она занимает около 70% учебного времени. И конечно, мы проверяем их подготовку на демонстрационном экзамене. Эта форма аттестации существует уже почти десять лет. В этом году более 20 тысяч выпускников подтвердили свою квалификацию, из них свыше 6 тыс. сдали экзамен на отлично, а число хорошистов превысило 9,3 тыс», — сказала она.

Студенты показали свои навыки по 115 востребованным специальностям в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Экзамены проходили на разных площадках.

В столичных колледжах продолжается приемная кампания. Девятиклассники, окончившие школу в 2025 и 2026 годах, могут подать заявление до 26 июля, на направления со вступительными испытаниями — до 20 июля. Остальным категориям абитуриентов нужно успеть до 15 августа, а на специальности со вступительными испытаниями — до 10 августа. Заявления принимают в электронном виде на mos.ru.

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