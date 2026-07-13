На Дону привлекли к ответственности администратора АЗС за спекуляции с топливом

Незаконной реализацией топлива фигурант занимался по ночам, заливая его в пластиковые емкости. В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а также за нарушение требований пожарной безопасности.