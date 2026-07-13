Пригрели гадюку: ядовитая змея заползла в дом под Волгоградом

В Камышине Волгоградской области в частном доме на улице Базарова обнаружили полутораметровую змею. Хозяева заметили ее и вызвали спасателей, которые убедились, что это ядовитая гадюка.
В соцсетях очевидцы поделились: специалисты выловили гадюку и отправили в места естественного обитания, как т положено по закону.
По словам самих спасателей, подобные случаи в Камышине не редкость — хозяева домов и раньше находили змей во дворах и на деревьях.
Ранее сообщалось о диком кабане, который разгуливал в центре Волгограда.