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Пригрели гадюку: ядовитая змея заползла в дом под Волгоградом

Незваную гостью обнаружили в Камышине.

В Камышине Волгоградской области в частном доме на улице Базарова обнаружили полутораметровую змею. Хозяева заметили ее и вызвали спасателей, которые убедились, что это ядовитая гадюка.

В соцсетях очевидцы поделились: специалисты выловили гадюку и отправили в места естественного обитания, как т положено по закону.

По словам самих спасателей, подобные случаи в Камышине не редкость — хозяева домов и раньше находили змей во дворах и на деревьях.

Ранее сообщалось о диком кабане, который разгуливал в центре Волгограда.