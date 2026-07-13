Если и купаться, то не глубже, чем по колено: ситуация на калининградском побережье 13 июля

Балтийск: флаг чёрный, ветер и туман. «Правда, он понемногу рассеивается, — предупредил спасатель, — возможно, к обеду сменим на жёлтый. Но пока нет: сильный накат, волна до метра». Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать можно с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха — 17 . Ветер западный, слабый, волна — 0,8−1,1 м. Пионерский: флаг жёлтый, купание пока разрешено, но в последние часы похолодало. Ветер северо-западный 3−5 м/с, волна около метра высотой, плотный туман. Температура воздуха до 19−22 °C, воды — 18 . Светлогорск: красный флаг, в воду заходить с осторожностью. Дует северный ветер, но море есть накат. Температура воды 18 , туман и мелкая изморось. «Купаться если и можно, то разве что по колено, — пошутил спасатель. — Возможно, перейдём на чёрный». Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C. «Волнение небольшое, — рассказали в ЕДДС, — не шторм, конечно, но волна заметная».