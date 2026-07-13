В Борском районе Самарской области открыли экотропу Дендросада

Первыми по тропе прошли ребята из объединения «Равные возможности». За время прогулки по 700-метровому маршруту они познакомились со многими растениями из разных стран. Новая экотропа — это маршрут, который доступен в том числе для маломобильных туристов. Для их комфортного передвижения там проложили настил с бортиками, и теперь гулять по Дендросаду смогут все, кто раньше не мог.