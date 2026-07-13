В Борском районе Самарской области открыли экотропу Дендросада

Экотропа в Дендросаду открылась в национальном парке «Бузулукский бор» в Борском районе Самарской области. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Первыми по тропе прошли ребята из объединения «Равные возможности». За время прогулки по 700-метровому маршруту они познакомились со многими растениями из разных стран. Новая экотропа — это маршрут, который доступен в том числе для маломобильных туристов. Для их комфортного передвижения там проложили настил с бортиками, и теперь гулять по Дендросаду смогут все, кто раньше не мог.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.