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В Борском районе Самарской области открыли экотропу Дендросада

Ее протяженность составляет около 700 метров.

Экотропа в Дендросаду открылась в национальном парке «Бузулукский бор» в Борском районе Самарской области. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.

Первыми по тропе прошли ребята из объединения «Равные возможности». За время прогулки по 700-метровому маршруту они познакомились со многими растениями из разных стран. Новая экотропа — это маршрут, который доступен в том числе для маломобильных туристов. Для их комфортного передвижения там проложили настил с бортиками, и теперь гулять по Дендросаду смогут все, кто раньше не мог.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.