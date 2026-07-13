Музей в Невьянске Свердловской области получит новое оборудование

Для учреждения закупили специальное оборудование для хранения музейных предметов: стеллажи, шкафы и сейфы, картотеки и выдвижные системы хранения для архивов и музейных коллекций, а также климатическое оборудование. Кроме того, будут приобретены автоматизированные билетные системы для музейно-выставочных центров «Гостиный двор» и «Земская школа».