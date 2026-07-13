Музей в Невьянске Свердловской области получит новое оборудование

Современное оборудование поступит в историко-архитектурный музей в городе Невьянске Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Для учреждения закупили специальное оборудование для хранения музейных предметов: стеллажи, шкафы и сейфы, картотеки и выдвижные системы хранения для архивов и музейных коллекций, а также климатическое оборудование. Кроме того, будут приобретены автоматизированные билетные системы для музейно-выставочных центров «Гостиный двор» и «Земская школа».
Генеральный директор музея Марина Морева отметила, что все нововведения помогут учреждению стать современным, доступным, привлекательным и значимым местом в культурной жизни города и области. Там каждый посетитель сможет найти что-то интересное для себя: семейное посещение, образовательный проект или культурное мероприятие. Музей уже приступил к реализации проекта: ведется подготовка технических заданий на приобретаемое оборудование.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.