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Суд разрешил Лерчек переехать

Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной изменить место жительства.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной изменить место жительства в рамках запрета определенных действий, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

«Суд разрешил изменить место жительства Валерии Чекалиной в рамках избранной меры пресечения», — сказал он.

Заседание суда, в котором Лерчек участвует лично, проходит в закрытом режиме.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд выделил дело в отношении неё в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

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