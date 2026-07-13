Суд разрешил Лерчек переехать

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд выделил дело в отношении неё в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.