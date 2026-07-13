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Омбудсмен рассказала о мальчике, умершем в севастопольской больнице

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Скончавшийся в больнице Севастополя 11-летний мальчик, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала, имел паллиативный диагноз с рождения, а медицинский уход за ним был адекватным, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала. По данному факту следственные органы СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело.

«Ребенок имел паллиативный статус с рождения, он родился таким, диагноз тяжелый — об этом надо сказать. А по всему остальному Следственный комитет ведет проверку. Ребенок в силу диагноза нуждался в ежеминутном уходе. Как правило такие дети находятся дома, но при поддержке медиков. Ребенок с учетом его состояния и ситуации жил в больнице, ему оказывали уход», — сказала Песчанская.

Она уточнила, что мальчик находился в больнице № 5 Севастополя, кормление ребенка шло через трубку. По ее информации, отношение к ребенку и уход за ним медработников были удовлетворительными. Собеседница отметила, что у ребенка был опекун, лично с которым она не знакома, связь с опекуном поддерживали органы опеки.

«Удовлетворительное, адекватное отношение (в больнице — ред). Я с общественниками связывалась, одна из общественниц была готова забрать его (мальчика — ред.) домой, было благое желание. Опека стала этот вопрос решать. Но так случилось что ребенок умер», — рассказала Песчанская.

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