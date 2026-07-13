Омбудсмен рассказала о мальчике, умершем в севастопольской больнице

«Ребенок имел паллиативный статус с рождения, он родился таким, диагноз тяжелый — об этом надо сказать. А по всему остальному Следственный комитет ведет проверку. Ребенок в силу диагноза нуждался в ежеминутном уходе. Как правило такие дети находятся дома, но при поддержке медиков. Ребенок с учетом его состояния и ситуации жил в больнице, ему оказывали уход», — сказала Песчанская.