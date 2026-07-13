На корректировку проекта строительства канализации в микрорайоне Менделеево выделили 990 тысяч

Власти Калининграда ищут подрядчика для корректировки проектной и рабочей документации по объекту «Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимали до 13 июля. Подвести итоги аукциона планируют 14 июля. Максимальная цена контракта — 991 860 рублей. Исполнить его необходимо до конца текущего года. Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства» Калининграда. Срок строительства объекта предстоит определить при проектировании «с учётом поставки материалов и строительства в стеснённых условиях». Он будет составлять не менее года.
Подрядчику предстоит в числе прочего откорректировать сметную документацию и графическую часть проекта в соответствии с согласованным проектом компенсационного озеленения, и учесть изменения, внесённые в другие разделы проектной документации. Также необходимо обеспечить направление и сопровождение повторной государственной экспертизы.
Администрация Калининграда начала искать подрядчика для строительства сетей водоотведения в микрорайоне Менделеево в августе 2024 года. Согласно проекту, там необходимо было обустроить наружные сети водопровода, наружные электрические сети и линии связи, наружные сети канализации, автодорогу, а также предусмотреть благоустройство территории. На это отводили 135 дней. Заказчиком работ выступало МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное городской администрации. Максимальная цена контракта составляла 107,7 млн рублей. Как сообщали в пресс-службе администрация Калининграда, после строительства канализации стоки в парке имени Теодора Кроне «можно будет ликвидировать уже навсегда». Однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
В октябре 2024 года начальную стоимость работ подняли до 109,1 млн, но желающих поучаствовать в торгах и в этот раз не нашлось. В конце октября того же года губернатор Алексей Беспрозванных выделил на строительство канализации в Менделеево 56,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации. Предполагаемая предельная стоимость строительства составляла 112,8 млн рублей. Областной бюджет был готов обеспечить 50% софинансирования работ, остальные 50% — обязательства бюджета Калининграда. Указывались сроки реализации капитальных вложений — 2024−2025 год.
Затем подрядчика искали в августе 2025 года. Контракт заключили 8 сентября с ООО «Строительная компания “Чистоград”» за 140,2 млн рублей. Согласно информации с портала госзакупок, в настоящее время он расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Как рассказала заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Людмила Пильтихина на заседании профильной комиссии совета депутатов 18 июня, стоимость контракта необходимо пересчитать.
«У нас с 2025 года реализуется объект и заключён контракт на строительство сетей и сооружений водоотведения в микрорайоне Менделеево в городе Калининграде. Объект сложный, мы расторгались ввиду того, что министерство природных ресурсов и экологии не согласовывало проект компенсационного озеленения ввиду того, что объект проходил по земле ОКН. Но на сегодняшний день все согласования получены, разработан проект восстановления благоустройства, который приведёт к удорожанию стоимости контракта. Мы сейчас будем его пересчитывать. Но объект будет реализован», — отметила Пильтихина.