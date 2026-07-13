На корректировку проекта строительства канализации в микрорайоне Менделеево выделили 990 тысяч

«У нас с 2025 года реализуется объект и заключён контракт на строительство сетей и сооружений водоотведения в микрорайоне Менделеево в городе Калининграде. Объект сложный, мы расторгались ввиду того, что министерство природных ресурсов и экологии не согласовывало проект компенсационного озеленения ввиду того, что объект проходил по земле ОКН. Но на сегодняшний день все согласования получены, разработан проект восстановления благоустройства, который приведёт к удорожанию стоимости контракта. Мы сейчас будем его пересчитывать. Но объект будет реализован», — отметила Пильтихина.