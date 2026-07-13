В Ростовской области у спекулянта изъяли больше четырёх тонн топлива

По данным пресс‑службы ГУ МВД по Ростовской области, в ночное время мужчина реализовал 4,5 тонны топлива, заливая его в пластиковые ёмкости, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн горючего.