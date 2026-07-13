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В Ростовской области у спекулянта изъяли больше четырёх тонн топлива

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В Матвеево‑Курганском районе Ростовской области полицейские задержали администратора бесконтактной АЗС за нарушение правил пожарной безопасности при продаже топлива.

По данным пресс‑службы ГУ МВД по Ростовской области, в ночное время мужчина реализовал 4,5 тонны топлива, заливая его в пластиковые ёмкости, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн горючего.

Отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности — за незаконное предпринимательство и нарушение требований пожарной безопасности. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.