Около 600 наблюдателей подготовят в России перед выборами в Госдуму — СМИ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Около 600 экспертов в области общественного наблюдения за выборами планируют подготовить в России в преддверии выборов в Госдуму, об этом газете «Ведомости» рассказал директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шуников.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пригласил в качестве наблюдателей за выборами в ГД парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и других дружественных стран.
Программа повышения квалификации для общественных наблюдателей, по словам Шуникова, запущена в России в преддверии выборов в Госдуму РГГУ совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Он уточнил, что в первом потоке участвуют около 150 человек, а обучение будет продолжаться до единого дня голосования. Отмечается, что это первая в своем роде федеральная программа обучения, ранее действовали лишь разрозненные курсы на уровне регионов.
«В общей сложности планируется подготовить примерно 600 экспертов, обучение в онлайн-формате будет продолжаться вплоть до единого дня голосования 2026 года», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Шуникова.
Основной целью программы, которая называется «Экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение общественного наблюдения за выборами», Шуников назвал профессионализацию сообщества наблюдателей и подготовку специалистов для сопровождения выборного процесса и электоральной экспертизы. В аудиторию курса, по словам директора, вошли электоральные эксперты, члены региональных общественных штабов и наблюдатели.
Директор отметил, что слушателям курса расскажут о мировой практике, правовых основах и цифровых решениях мониторинга избирательных кампаний, общественном контроле за дистанционным голосованием (ДЭГ), выявлении дезинформации и разрешении конфликтов в выборных комиссиях.
«Мы должны собрать у наблюдателя четкое понимание и своего функционала, и даже, простите, отчасти его лимитов», — уточнил Шуников.
Он добавил, что наблюдателям предоставят алгоритмы поведения в нештатных ситуациях и при деструктивном поведении участников избирательного процесса. По словам директора, спикерами выступят члены Общественной палаты, Центризбиркома, НОМа, преподаватели РГГУ.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.