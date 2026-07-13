Около 600 наблюдателей подготовят в России перед выборами в Госдуму — СМИ

Программа повышения квалификации для общественных наблюдателей, по словам Шуникова, запущена в России в преддверии выборов в Госдуму РГГУ совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Он уточнил, что в первом потоке участвуют около 150 человек, а обучение будет продолжаться до единого дня голосования. Отмечается, что это первая в своем роде федеральная программа обучения, ранее действовали лишь разрозненные курсы на уровне регионов.