Более 4 тонн топлива изъяли у спекулянта в Ростовской области

Более 4 тонн топлива изъяли у спекулянта в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Под внимание правоохранителей попал администратор бесконтактной АЗС. Ночью он продал 4,5 тонны топлива и залил его в пластиковые емкости, не соответствующие нормам пожарной безопасности.
— Ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а также за нарушение пожарной безопасности, — отметили в МВД.
Нарушитель задержан, теперь ему грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Напомним, ранее нарушения при реализации дизельного топлива выявили на двух АЗС в Ростове-на-Дону и Каменском районе Ростовской области.
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