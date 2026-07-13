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Более 4 тонн топлива изъяли у спекулянта в Ростовской области

Нарушение при продаже топлива раскрыли на АЗС в Матвеево-Курганском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

Более 4 тонн топлива изъяли у спекулянта в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Под внимание правоохранителей попал администратор бесконтактной АЗС. Ночью он продал 4,5 тонны топлива и залил его в пластиковые емкости, не соответствующие нормам пожарной безопасности.

— Ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а также за нарушение пожарной безопасности, — отметили в МВД.

Нарушитель задержан, теперь ему грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, ранее нарушения при реализации дизельного топлива выявили на двух АЗС в Ростове-на-Дону и Каменском районе Ростовской области.

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