За выходные в Красноярском крае остановили 93 пьяных водителя

Инспекторы ГАИ Красноярского края в выходные провели на дорогах региона рейд «Нетрезвый водитель». Остановлены 93 пьяных автолюбителя. Четверо рецидивистов будут привлечены к уголовной ответственности. В минувшие выходные дорожные полицейские края провели масштабные рейды по профилактике грубых нарушений ПДД. Особое внимание было уделено состоянию водителей. В итоге к ответственности привлечено 93 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. Четверть из них не имели водительских прав. А четверо оказались рецидивистами, которым грозит уголовное наказание по статье о повторном грубом нарушении правил дорожного движения. Остальные нарушители привлечены по стандартной процедуре: им грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, — отмечают в ГАИ Красноярского края. Добавим, 23 жителя Красноярского края лишатся автомобилей за нетрезвую езду.