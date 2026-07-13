В Шатровском округе Курганской области отметили праздник Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы отметили в Шатровском муниципальном округе Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации округа.
Мероприятие под названием «Иван Купала: традиции и обряды» было организовано силами сотрудников сельского клуба в деревне Саломатова. К участию присоединились волонтеры из ближайших сел. Ведущие познакомили гостей с главными символами летнего солнцестояния — очищающим огнем, живой водой и целебными травами.
Развлекательная программа включала викторины по народным приметам, старинные загадки и командные игры. Завершился праздник традиционным обрядом: участники загадали сокровенные желания и украсили молодую березу цветными лентами.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.