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В Ростовской области отменили ракетную опасность

На территории Ростовской области отменили ракетную опасность.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 13 июл — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Отбой ракетной опасности по Ростовской области», — говорится в сообщении РСЧС на платформе «Макс».

Она продлилась около сорока минут.

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