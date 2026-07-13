В Ростовской области отменили ракетную опасность

ВОЛГОГРАД, 13 июл — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Отбой ракетной опасности по Ростовской области», — говорится в сообщении РСЧС на платформе «Макс».
Она продлилась около сорока минут.
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