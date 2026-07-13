В Орловской области топливный кризис не сказался на автобусных перевозках

Ситуация с топливом не сказалась на работе общественного транспорта в Орловской области, заявил начальник областного учреждения «Орелгосзаказчик» Александр Ященко в ответ на вопрос губернатора Андрея Клычкова на оперативном совещании. Это связано с тем, что большая часть автобусов работает на газомоторном топливе, а бензин используется как резерв. Дизельное топливо заливают в баки всего нескольких единиц.