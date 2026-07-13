Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье могут расширить список получателей бесплатной юридической помощи

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Законодательного Собрания уже в августе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное Собрание законопроект, расширяющий список граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Инициатива касается двух новых категорий. Во-первых, беженцы — они смогут получать бесплатную помощь по вопросам соцподдержки, оформления статуса вынужденного переселенца, временного убежища или приёма в гражданство РФ.

Как пояснили в краевом парламете, эта мера приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Во-вторых, в список предлагают включить граждан из подразделений особого риска — это участники испытаний ядерного оружия, ликвидаторы радиационных аварий и военнослужащие, занимавшиеся сборкой ядерных зарядов.

Ранее с просьбой о такой поддержке к губернатору обращался Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ.

Ожидается, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании Законодательного Собрания уже в августе.