В Прикамье могут расширить список получателей бесплатной юридической помощи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное Собрание законопроект, расширяющий список граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.
Инициатива касается двух новых категорий. Во-первых, беженцы — они смогут получать бесплатную помощь по вопросам соцподдержки, оформления статуса вынужденного переселенца, временного убежища или приёма в гражданство РФ.
Как пояснили в краевом парламете, эта мера приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Во-вторых, в список предлагают включить граждан из подразделений особого риска — это участники испытаний ядерного оружия, ликвидаторы радиационных аварий и военнослужащие, занимавшиеся сборкой ядерных зарядов.
Ранее с просьбой о такой поддержке к губернатору обращался Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ.
Ожидается, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании Законодательного Собрания уже в августе.