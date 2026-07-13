Школьники из Башкирии стали участниками экспедиции в Карелии

В ходе экспедиции ребята участвовали в мастер-классах, заповедных играх, эко-квизе и других мероприятиях. Итогом работы стали авторские легенды, текстовые сюжеты, эскизы иллюстраций и концепция молодежной театральной постановки для детей. Программа экспедиции включала и практические занятия на природе. Например, вместе с научным сотрудником Окского заповедника Надеждой Панковой школьники прошли по «кабаньему маршруту» до Ладожского озера. Они учились читать следы, наблюдали за поведением кабанов и узнали, как они общаются.