Школьники из Башкирии стали участниками экспедиции в Карелии

Обучающиеся объединения «Друзья ООПТ» из Республики Башкортостан стали участниками молодежной творческой экспедиции «Легенды заповедных хранителей» на острове Кильпола в Карелии. Она проходила с 23 по 29 июня по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
В ходе экспедиции ребята участвовали в мастер-классах, заповедных играх, эко-квизе и других мероприятиях. Итогом работы стали авторские легенды, текстовые сюжеты, эскизы иллюстраций и концепция молодежной театральной постановки для детей. Программа экспедиции включала и практические занятия на природе. Например, вместе с научным сотрудником Окского заповедника Надеждой Панковой школьники прошли по «кабаньему маршруту» до Ладожского озера. Они учились читать следы, наблюдали за поведением кабанов и узнали, как они общаются.
Исполнительный директор Ассоциации работников заповедного дела Филипп Учуваткин познакомил участников с инструментами государственных инспекторов и рассказал о задачах оперативных групп на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, руководитель инфраструктурного центра кружкового движения НТИ Анастасия Старостинская провела для ребят познавательные экскурсии и рассказала об истории острова Кильпола.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.