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Голикова заявила об увеличении охвата населения медицинской реабилитацией

Голикова: охват медицинской реабилитацией в России вырос на 12 процентов.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Охват населения России медицинской реабилитацией был увеличен на 12% в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%», — сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

Она уточнила, что в России продолжают развивать медицинскую реабилитацию и протезно-ортопедическую помощь. По словам вице-премьера, были введены отдельные нормативы оплаты, а также увеличено число случаев оказания медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и протезно-ортопедической помощи участникам спецоперации.

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