Голикова заявила об увеличении охвата населения медицинской реабилитацией

«Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%», — сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.