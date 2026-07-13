Голикова заявила об увеличении охвата населения медицинской реабилитацией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Охват населения России медицинской реабилитацией был увеличен на 12% в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%», — сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Она уточнила, что в России продолжают развивать медицинскую реабилитацию и протезно-ортопедическую помощь. По словам вице-премьера, были введены отдельные нормативы оплаты, а также увеличено число случаев оказания медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и протезно-ортопедической помощи участникам спецоперации.