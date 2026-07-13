В Козульке экс-участкового отправили в колонию за хищение выплат вдовы бойца СВО

В Козульском районе суд вынес приговор бывшему участковому, который обманом получил часть выплат, предназначенных вдове погибшего участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Как установило следствие, осенью 2024 года 26-летняя жительница района после гибели мужа не знала, как оформить положенные государством выплаты. Помощь ей предложил знакомый с детства участковый. Он сопровождал женщину по учреждениям, помогал с документами и уверял, что сможет ускорить оформление выплат. При этом полицейский попросил вдову «одолжить» ему 1,5 млн рублей из будущих выплат, пообещав вернуть деньги позже.
Когда на счет женщины поступили первые 5 млн рублей господдержки, участковый настоял, чтобы она срочно сняла в банке 3 млн наличными. Сначала вдова бойца СВО передала правоохранителю обещанные 1,5 млн рублей, а затем еще 500 тыс. Однако обещанной расписки, как и возврата долга, женщина в итоге не дождалась.
По данным прокуратуры, в махинациях с выплатами вдовы участника спецоперации также была замешана знакомая участкового — руководитель дополнительного офиса банка. Именно она распорядилась оставить в кассе необходимую сумму и информировала старого приятеля о ходе выдачи средств.
Позднее выяснилось, что это был не единственный раз, когда правоохранитель и сотрудница банка пытались заработать на выплатах для вдов СВО. Вместе с еще одной своей знакомой они нашли мужчину, который собирался заключить контракт с минобороны, и убедили его заключить фиктивный брак.
«Злоумышленники рассчитывали, что в случае его гибели получат государственные выплаты, разделив их между собой. Реализовать этот план сообщники не смогли только потому, что военнослужащий получил ранение, был госпитализирован и остался жив», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд признал бывшего участкового виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество при получении социальных выплат. Ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили занимать должности в правоохранительных органах.
Сотрудница банка получила 5 лет условно, штраф в размере 100 тыс. рублей и двухлетний запрет на работу с доступом к банковской тайне. Еще одну участницу схемы приговорили к 4 годам условного лишения свободы.
По иску прокурора с осужденных взыскали 2 млн рублей в пользу потерпевшей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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