В Козульке экс-участкового отправили в колонию за хищение выплат вдовы бойца СВО

Позднее выяснилось, что это был не единственный раз, когда правоохранитель и сотрудница банка пытались заработать на выплатах для вдов СВО. Вместе с еще одной своей знакомой они нашли мужчину, который собирался заключить контракт с минобороны, и убедили его заключить фиктивный брак.