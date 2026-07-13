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Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России

Голикова: диспансеризацию и профосмотры за полугодие прошли 52 миллиона россиян.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия 2026 года уже прошли 52 миллиона россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По итогам первого полугодия этого года диспансеризацию, профосмотры уже прошли 52 миллиона наших граждан», — сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

Она уточнила, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать помощь гражданам. По словам вице-премьера, в приоритете правительства находятся создание условий для повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи, а также развитие соответствующей инфраструктуры.

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