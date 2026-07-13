Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России

«По итогам первого полугодия этого года диспансеризацию, профосмотры уже прошли 52 миллиона наших граждан», — сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.