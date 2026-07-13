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Группа «Тату» поделилась впечатлениями от Нижнего Новгорода

По словам участниц коллектива, им понравилась площадка фестиваля и атмосфера в приволжской столице.

Группа «Тату» выступила на VK Fest в Нижнем Новгороде и поделилась впечатлениями от города и публики. По словам участниц коллектива во время пресс-подхода, им понравилась площадка фестиваля и атмосфера в приволжской столице.

«Площадка очень красивая, и город очень красивый. Публика замечательная, как всегда и везде», — рассказали артистки журналистам.

После выступления в Нижнем Новгороде группа продолжит участие в VK Fest. Следующий концерт коллектива состоится 19 июля в Москве.

Напомним, что в этом году Нижний Новгород впервые стал одной из площадок проведения VK Fest. Фестиваль прошел 11 июля. На сцене выступили Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», Nansi & Sidorov, Ольга Бузова, t.A.T.u., Элджей и другие.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Uma2rman не планирует менять название группы из-за закона против англицизмов.