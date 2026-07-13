В Москве продолжается сезон летних кинопоказов под открытым небом

В этом году особое внимание уделено бесплатным кинопоказам в рамках городских проектов. Для зрителей подготовлены как известные отечественные фильмы, так и специальные тематические программы, посвященные памятным датам и истории российского кинематографа. В зависимости от площадки посетить сеансы можно по предварительной регистрации или в порядке свободного доступа.