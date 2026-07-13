Нижегородская область занимает 48-е место в рейтинге доступности жилья

Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым (среднестатистической семье с одним ребенком понадобится не менее 13,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам). Семьям с одним ребенком в Севастополе придется копить не менее 13,1 года, а семьям из Дагестана — не менее 12,1 года.