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Нижегородская область занимает 48-е место в рейтинге доступности жилья

В лидерах — Мурманская область.

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов России, где семье с одним ребенком реально накопить на новое жилье. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА «Новости».

Рейтинг оценивает потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств. В качестве индикатора выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком с медианной зарплатой в своем регионе сможет без кредита накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2026 года.

На верхних строчках рейтинга по доступности жилья расположились Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

В этих регионах потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее трех лет для семей с одним ребенком. Стоимость такой квартиры в первых трех регионах ниже среднероссийского уровня, в остальных трех — выше.

Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым (среднестатистической семье с одним ребенком понадобится не менее 13,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам). Семьям с одним ребенком в Севастополе придется копить не менее 13,1 года, а семьям из Дагестана — не менее 12,1 года.

Что касается Нижегородской области, то наш регион расположился на 48-м месте. Нижегородской семье с одним ребенком в среднем требуется 5,1 года для того, чтобы купить новое жилье. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров составляет 7 млн рублей.

Ранее мы писали, что снижение цен на рынке нижегородских новостроек маловероятно.

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