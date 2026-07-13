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МЧС: за неделю на водоёмах Нижегородской области погибли 10 человек

В числе погибших — один ребенок.

Источник: Время

ГУ МЧС России по Нижегородской области отчиталось о работе за минувшую неделю: пожарные ликвидировали 49 возгораний, спасли шесть человек (среди них двое детей), эвакуировали 32 человека (включая двух детей). Двое получили травмы; погибших среди пожарных происшествий не зафиксировано.

Специалисты экстренных служб также 95 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно‑транспортных происшествий.

Особую тревогу вызывают происшествия на воде: за неделю зарегистрировано 10 случаев, в результате которых погибли 10 человек, в том числе один ребёнок. Именно происшествия на водоёмах составляют значимую долю летней статистики происшествий в регионе и требуют повышенного внимания населения и отдыхающих.

МЧС подчёркивает простые, но жизненно важные правила безопасности:

не оставляйте включённые электроприборы без присмотра; следите за состоянием проводки и не перегружайте сеть; не используйте неисправное электрооборудование; соблюдайте скоростной режим за рулём и помните, что вас ждут дома; не заходите в воду в незнакомых или запрещённых местах; находясь в лодке, обязательно надевайте спасательный жилет; не оставляйте детей без присмотра у воды; не игнорируйте запрещающие и предупреждающие знаки на водоёмах.

Эти простые меры помогут снизить риск несчастных случаев на воде и в быту, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек утонули в Нижегородской области 11 июля.

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