МЧС: за неделю на водоёмах Нижегородской области погибли 10 человек

не оставляйте включённые электроприборы без присмотра; следите за состоянием проводки и не перегружайте сеть; не используйте неисправное электрооборудование; соблюдайте скоростной режим за рулём и помните, что вас ждут дома; не заходите в воду в незнакомых или запрещённых местах; находясь в лодке, обязательно надевайте спасательный жилет; не оставляйте детей без присмотра у воды; не игнорируйте запрещающие и предупреждающие знаки на водоёмах.