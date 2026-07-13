Новый грузовик с манипулятором направили на уборку свалок в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. АО «Автоспецбаза» приобрело грузовой автомобиль с краном-манипулятором для вывоза отходов с несанкционированных свалок. Сейчас техника работает преимущественно в Советском районе по муниципальному контракту с администрацией Красноярска.
Машина может выполнять погрузку, перевозку и разгрузку крупногабаритного мусора. За счет этого предприятие сможет быстрее расчищать территории и вывозить больше отходов за один рейс.
«Обновление парка спецтехники повышает возможности предприятия по участию в муниципальных конкурсах на ликвидацию несанкционированных свалок. А значит, таких территорий в Красноярске будет становиться меньше», — отметил заместитель министра экологии края Артем Черных.