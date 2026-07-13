В Красноярском крае могут ограничить продажу вейпов и жидкостей к ним

В Красноярском крае могут значительно ограничить продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей к ним. На федеральном уровне соответствующие поправки в закон уже приняты. А с 1 марта 2027 года регионы вправе решать вопрос о запрете розничной продажи «парилок» у себя.