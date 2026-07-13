Мэрия Орла задолжала за капремонт более 6 млн рублей

По данным суда, дома и помещения, находящиеся в собственности УМИЗ, включены в адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Обязанность по уплате взносов возникла у орловчан с 2014 года. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается областным правительством. В 2023 году он составил 10,35 ₽ за 1 кв. м общей площади помещения, в 2024-м — 11,68 ₽, в 2025-м — 12,56 ₽, а в 2026-м — 13,79 ₽