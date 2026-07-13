На Кубани в станице Павловской специалисты соцсферы изучили бережливость

Специалисты социальной сферы в станице Павловской Краснодарского края прошли обучение бережливым технологиям. Такие мероприятия проходят по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Участники дистанционно изучили терминологию и виды потерь. Также они узнали, как формулировать проблемы и использовать методику 5С применительно к рабочему пространству не только в кабинете, но и на территории учреждений.
Кроме того, состоялся тренинг «Фабрика офисных процессов», где в игровой форме слушатели выявили узкие места в административной работе при заключении договоров. В итоге время протекания процесса в смоделированной ситуации сократилось на 50%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.